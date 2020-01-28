أخبار مصر | وزيرة التضامن توجه بتقديم الرعاية لشاب دون مأوى في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن توجه بتقديم الرعاية لشاب دون مأوى في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن بتقديم كافة أوجه الرعاية للشاب محمد الذي تم تداول قصته على صفحات التواصل الإجتماعي وهو شاب ليس له مأوى ويتواجد بمحيط منطقة المطرية ويعاني صحيا من تضخم قدميه.

ووجهت القباج معاونها للرعاية الاجتماعية علاء هبدالعاطي بضرورة إجراء التدخلات اللازمة للحالة، وتوجه على الفور رفقة فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى للتعامل مع الحالة.

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وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما ويعاني من صعوبة في التنفس وتضخم قدميه بشكل يعيقه عن الحركة (داء قدم الفيل).

وتم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة المطرية لعمل النظافة الشخصية للشاب وتغيير ملابسه، كما تم التنسيق مع مستشفى مصطفى محمود ونقل الشاب على الفور إلى المستشفى وتم عمل فحوصات وتحاليل وأشعة وسونار وتم حجزه بالمستشفى لحين إنتهاء تقديم كافة الخدمات والتدخلات الصحية وتم ايداعه بدار عقيلة السماع وتوفير بيئه آمنه له يتلقى فيها كافة أوجه الرعاية الإجتماعية.

ويحاول فريق إدارة الحالة بالوزارة على التوصل إلى أهلية الشاب والعمل على إعادة دمجه مع أسرته مرة أخرى.