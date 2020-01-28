أخبار مصر | الأسفلتي والخرساني.. أبرز تقنيات رصف الطرق لمواجهة الحمولات الزائدة

واتبعت مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة النقل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الدفاع، استخدام تقنيات ذات معايير عالمية ومختلفة لانشاء ورصف وصيانة ورفع كفاءة الطرق، ويعد أبرزها الرصف الأسفلتي والرصف الخرساني.

الرصف الخرساني للطرق:

يقول المهندس حسن مهدي أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، انه تم استخدام الرصف الخرساني في محاولة لحل مشكلات اتلاف الطرق الاسفلتية الناتجة عن الحمولات الزائدة التي تسير على هذه الطرق.

وأضاف مهدي في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" أن الرصف الخرساني له مميزات عديدة منها انه يمثل حل للطرق التي يسير عليها نقل ثقيل، المعرضة للتلف السريع وهو لان عمره الافتراضي أعلى، حيث يمتد عمره من 25 إلى 30 عاما، ويتم تصنيفه كأنه نصف فائق القدرة.

وتعد أبرز عيوب الرصف الخرساني أن تكلفته الإنشائية باهظة بالمقارنة بالرصف الأسفلتي، حيث يمثل تكلفة الإنشاء في البداية 1.9 بالنسبة للرصف الأسفلتي، حيث يتكلف إعادة تأهيل الكيلو مترو طولي للطريق الدائري بالرصف الأسفلتي 15 مليون جنيه، فيما يصل تكلفته بالرصف الخرساني 3 مليار جنيه.

Advertisements

الرصف الاسفلتي:

يتم استخدام الرصف الأسفلتي على الطرق الداخلية، ويصل عمره الافتراضي في حال تم السيطرة على الحمولات الكبيرة وسير عربات النقل الثقيل بالحمولات المقررة، من 10 حتى 15 عاما، ولكن الحمولات الزائدة تتسبب في تقليل هذه الفترة ل 4 أو 5 سنوات.

أمثلة الطرق بالرصف الخرساني:

يستخدم الرصف الخرساني في انشاء الموانئ، وانشاء أرصفة الموانئ البحرية، ومواقف الطائرات في المطارات، وارضيات المصانع، ومن أمثلة الطرق التي تم فيها تنفيذ الرصف الخرساني، كل الطرق المؤدية للمحاجر والمناجم، طريق القطامية العين السخنة، طريق السويس الصحراوي، وطريق إسكندرية الصحراوي، والمسارات المنفصلة عليه لحركة النقل والنقل الثقيل.

المشروع القومي للطرق:

من جانبها تقوم وزارة النقل باعطاء تطوير منظومة النقل بمصر أهمية كبيرة، حيث يتم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالاضافة الي رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية (تحت الدراسة) بإجمالى أطوال 1200 كم.

