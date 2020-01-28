مصر | مصرع 3 أطفال في حريق شقة بالمقطم بسبب "دفاية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 3 أطفال في حريق شقة بالمقطم بسبب "دفاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المقطم، بسبب ماس كهربى بداخل دفاية وأسفر الحريق عن مصرع 3 أطفال. وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم إخماد الحريق، ونقل جثامين المتوفين إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة وكشفت تحريات الشرطة، أنه تم إنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمقطم، وانتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان وتمت عملية السيطرة على الحريق بالكامل وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات.