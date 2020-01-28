مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حبس المتهمين في واقعة كلب المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حبس المتهمين في واقعة كلب المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



إصابة 13 شخصًا إثر إنقلاب سيارة بطريق المريوطية

أصيب 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص جنوب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفي بواسطة سيارات الإسعاف، والعمل على رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حبس المتهمين في واقعة "كلب المطرية" 6 أشهر

قضت محكمة جنح المطرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كلب المطرية" بالسجن لـ4 متهمين 6 أشهر لكلًا منهما، من بينهم 2 حضوريا وآخرون غيابيا.



شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار: