مصر | تسجيلات رشوة مسؤول الإسكان بحي دار السلام تثبت التهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيلات رشوة مسؤول الإسكان بحي دار السلام تثبت التهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة تسجيلات مسئول بمنطقة الإسكان في حي دار السلام تثبت طلبه الرشوة. وجاء بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام أن تفريغ تسجيلات الرقابة الإدارية مطابقة لبصمة صوت المتهم والمبلغ وطلبه مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل هدم العقار وإصدار التراخيص.

البداية تعود عندما تلقت الرقابة الإدارية بلاغًا من مالك عقار يفيد أثناء توجه لاستخراج تراخيص لإزالة العقار ملكه وبناء آخر في نفس المكان وجد مسئول الإسكان بالحي يطلب منه رشوة مالية، مقابل التصديق على أوراقه وسرعة إنهائها بالمخالفة للقانون.

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغ الذي أكد أنه عندما تقدم ببلاغه للرقابة طلب منه الضابط المسئول عن عملية الضبط مجاراة المجني عليه حتي يتم ضبطه متلبسًا بمبلغ الرشوة، وبالفعل عندما تواصل معه برقم هاتفه المحمول وجده يطلب رشوة مالية تقدر بـ 20 ألف جنيه مقابل تنفيذ قرار الإزالة.