شكرا لقرائتكم خبر عن «عدادات كهرباء» بـ «كود موحّد» لمدن الجيل الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعمل عدة مصانع إنتاج عدادات الكهرباء حاليا على تنفيذ منتج من العدادات الذكية وفقا للكود الموحد الذي تم وضعه لتنفيذ هذه العدادات لتكون منتجا محليا خالصا، سيبدأ تركيبه في العاصمة الإدارية أولا، ثم تطبيقه في مدن العلمين الجديدة وناصر والمنصورة الجديدة، وذلك وفقًا لتوجيهات رئاسية بالاعتماد على المنتجات المحلية فقط في مدن الجيل الرابع بالكامل، وتمت دعوة المصانع بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاصمة، لتنفيذ العدادات.

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