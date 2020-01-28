شكرا لقرائتكم خبر عن «التشريعية» تضم «السوشيال ميديا» والفضائيات لـ«الكيانات الإرهابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعى المحرضة على الإرهاب تحت طائلة الكيانات الإرهابية.

كما استبدلت اللجنة تعريف الأموال الواردة بالقانون لتكون «الأموال أو الأصول الأخرى»، لتشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط وغيره، أياً كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى.

وتوافق الأعضاء على تعديل المادة 7 من القانون، المتعلقة بالآثار المترتبة على نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات، ومنها فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية وإنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما.

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وتضم الآثار المترتبة أيضاً سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، وأى كيان مخصص لمنفعة عامة، بجانب عدم التمتع بأى دعم حكومى، أياً كان نوعه.

وقال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 كشف وجود حاجة ملحة لتعديله لتحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الإرهاب، وللالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات على اتفاقية قرض من بنك الاستيراد والتصدير الصينى، يبلغ 461 مليون دولار، وذلك لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، كما وافقت اللجنة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بمليار و16 مليونا و50 ألف يورو، لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، والموقعة بين هيئة السكك الحديدية، والبنك المجرى للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسى.

وقال كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع، إن وزارته سددت 35 مليارا من ديون تبلغ 78 مليارا، وذلك من بيع الخردة والأراضى والغرامات، ووعد بسداد الديون المستحقة للدولة خلال 2 لـ3 أعوام.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مجموع مواده، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة النهائية عليه.