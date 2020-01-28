شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح «تطوير ماسبيرو»: برنامج لـ«الإبراشي» وآخر لـ«سعد الهلالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، أن تطوير القناة الأولى سينطلق خلال أيام قليلة، وستظهر نشرة الساعة 9 مساء في ثوب جديد ومختلف عن الشكل التقليدى وما تعود عليه المشاهد، كما سيتم تطوير برنامج «صباح الخير يا مصر».

وقالت فاروق، لـ«المصرى اليوم»، إن التطوير يتضمن تغييراً في المحتوى مع ظهور برامج جديدة مختلفة عن الموجود بالخريطة الحالية، ومنها برنامج «التاسعة» للإعلامى وائل الإبراشى، من السبت إلى الأربعاء، وتشارك في التقديم المذيعة ناردين فرج، التي كانت تشارك في تقديم برنامج «ذا فويس»، وستظهر يومى الخميس والجمعة فقط، وجميع العاملين في البرنامج من أبناء التليفزيون المصرى، سواء كانوا مخرجين أو مصورين أو فنيين، وسيتم العمل في استوديو 10، كما سيتم إطلاق برنامج جديد عن المرأة لم يتم تحديد اسمه بعد، وبرنامج دينى للدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وستكون هناك مسلسلات تُعرض للمرة الأولى.

وأضافت فاروق أنه تم تقليص عدد البرامج المذاعة بالقناة الأولى لتصبح 80 برنامجاً فقط بدلاً من 130، وسيتم توزيعها على القنوات الثانية والفضائية والأولى، موضحةً أنه لن يضار أي من العاملين الذين تم نقل برامجهم في إطار التطوير، حيث سيحصلون على نفس حقوقهم المادية، لأنه لا توجد أزمة في بث هذه البرامج، ولفتت إلى أن توزيع البرامج سيكون حسب محتوى كل برنامج.

Advertisements

وشددت رئيس التليفزيون على أنه لا تسريح للعمالة في ماسبيرو، لافتةً إلى أن عدد العاملين في القناة الفضائية 130 مخرجا و54 مذيعا و45 معدا، ويوجد لدى التليفزيون قناتان فضائيتان، إحداهما موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب الفضائية المصرية الموجهة إلى إفريقيا والوطن العربى وأوروبا.

وأوضحت فاروق أنه في ظل تطوير القنوات الفضائية المصرية سيكون للفضائية المصرية تحديداً دور كبير في توصيل الرسالة الإعلامية لمصر داخلياً وخارجياً، لمواجهة المؤامرات المدبرة ضد مصر من وسائل الإعلام الخارجية، وهناك إرادة لتقوية الإعلام المصرى الموجه إلى الخارج لذا سيتم تطوير القناتين الفضائيتين الأولى والثانية وزيادة تردداتهما إلى أمريكا والوطن العربى، وإيماناً بإمكانيات العاملين في القناتين تم تخصيص استديو «1» لهما بما يملكه من إمكانيات، وكذلك استديو 27، لتقديم برامج خاصة بالفضائية المصرية، لأن جميع البرامج التي سيتم تقديمها على الفضائية المصرية 1 و2 ستكون من إنتاجهما، والضم مع القنوات الأخرى بالتليفزيون سيكون في نشرات الأخبار فقط، وأنها طلبت من العاملين تشكيل فريق عمل يقدم ويختار أفكاراً تتناسب مع الفضائية المصرية، والتركيز على محتوى الرسالة الإعلامية.

وقال مصدر مسؤول في التليفزيون المصرى إن التطوير سيشمل تطوير نشرة الأخبار في القناة الأولى، من خلال زيادة عدد الوكالات الإعلامية التي تمد النشرة بالأخبار، وزيادة عدد المراسلين والتقارير المصورة، وسيقدمها 9 مذيعين من قطاع الأخبار بالتليفزيون، منهم أميمة تمام، ونهى توفيق، ومصطفى ميزار، وإلهام نمر، وسحر ناجى، وأحمد عبدالصمد، منبهةً إلى أن من سيعمل في القناة الأولى بعد التطوير هم أبناء ماسبيرو، وذلك بتوجيهات من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بهدف الحفاظ على رواتب العاملين في المبنى لعدم الإضرار بهم.

وشدد المصدر على أن ما تردد حول التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج بالقناة عار تماماً عن الصحة، لأن القناة هي إحدى أدوات القوة الناعمة للإعلام الوطنى، وتستهدف الجمهور داخل مصر وخارجها ولا يمكن التنازل عنها لأى جهة.