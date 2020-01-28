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اليمن يعلن انطلاق رحلات مباشرة لنقل مرضاها إلى القاهرة وعمان فى فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية اليمنية ، عن الشروع في تسيير رحلات مباشرة لنقل مرضى الحالات المستعصية من صنعاء إلى القاهرة وعمّان ابتداءً من شهر فبراير المقبل.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان للخارجية "أن هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برًا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض ميليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية عن الشكر للأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعاونها في تحقيق هذه الغاية، مثمنة الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتسهيل تسيير هذه الرحلات.

وفي السياق ذاته، أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن جسرًا جويًا لنقل الحالات المستعصية من اليمن للعلاج في الخارج بمصر والأردن وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بهدف إغاثة مرضى اليمن.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي - وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين - أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

وأطلق على الطائرات التي ستستخدَم في جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة".

 

 

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