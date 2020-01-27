شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الصينية: الحياة غير طبيعية في ووهان.. ونبحث عن دواء لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف لي دونج، وزير مستشار بالسفارة الصينية بالقاهرة، تطورات تعامل بكين مع فيروس كورونا.

وقال دونج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن «الصين في تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة خطر فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة للبحث عن دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

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وتابع: «هناك 80 شخصا فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا، وهناك دراسات واسعة لمعرفة أسباب انتشار فيروس الكورونا، محذرًا من خطورة الشائعات على فعالية مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن فيروس كورونا أثر سلبيًا على السياحة، لافتا إلى أن الحياة أصبحت غير طبيعية في أجزاء كثيرة من مدينة ووهان الصينية.

وأكد أنه تم رصد إصابات بفيروس كورونا في مقاطعات أخرى غير ووهان.