شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدعو العمالة المصرية بالأردن لتوفيق أوضاعها في المواعيد المحددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت وزارة الخارجية المصرية العاملين المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية في مجال عملهم، سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم في الأردن حفاظاً على حقوقهم، وذلك بمناسبة اقتراب فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة من نهايتها في 30 يناير الجاري، بعد أن تم تمديدها مرتين منذ الإعلان عن بدءها في 22 سبتمبر 2019.

كما نوهت وزارة الخارجية إلى ما صدر عن وزارة العمل الأردنية من مناشدة بمغادرة جميع العاملين الذين تقدموا بطلب مغادرة نهائية للمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مستفيدين من الإعفاء من سداد كافة رسوم السنوات السابقة، وحصلوا على موافقة السلطات الأردنية على الخروج النهائي، وذلك في موعد أقصاه يوم 9 فبراير 2020.