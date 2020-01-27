شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث مع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لعدة مشروعات قومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، بمقر وزارة الإسكان.

وبحسب بيان، ناقش وزير الإسكان مع المحافظ الموقف التتفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري إنشائها في نطاق المحافظة بالتعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة بورسعيد.

وتناول اللقاء مشكلة الصرف بحي الضواحي، والذي تعد من أكبر الأحياء كثافة سكانية بالمحافظة ويعاني من مشكلات مزمنة في الصرف الصحي في الشبكات الداخلية، حيث تم إنشاء هذه الشبكات خلال الفترة من (1982: 2000 )، حيث يجري العمل في إنشاء محطة جديدة بطاقة ٦٠ ألف م٣ يوميًا للقضاء على هذه المشكلة واستيعاب التوسعات العمرانية التي تمت بالمنطقة وينتظر افتتاحها قريبا.

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كما تناول اللقاء آخر تطورات أعمال تطوير محطة Mk لمعالجة مياه الصرف الصحي الكائنة خلف خط الحراسات وعمل توسعات لها لتصل القدرة الإستيعابية إلى 315 ألف م3/يوم، ومحطة c9 .

كما ناقش اللقاء إجراء توسعات لمحطة معالجة أم خلف «طاقة تصميمية 10000 م3/يوم»، لتصل لـ 35000 م3/يوم، لاستيعاب الزيادة في التصرفات الناتجة عن التوسعات العمرانية بجنوب بورسعيد.

كما تم بحث تغيير خطي طرد الأمل والعبور بطول 11كيلو متر، وتوسعات محطة معالجة بورفؤاد، وتغيير الطلمبات بمحطة رفع الهيئة، وذلك في إطار خطة التعاون بين الوزارة والمحافظة لتطوير ورفع كفاءة عدد من محطات الرفع ومعالجة المياه ببورسعيد .

وفي نفس السياق، استعرض الدكتور عاصم الجزار واللواء عادل الغضبان، معدلات التنفيذ في أعمال تغيير شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق بالأحياء الأخرى، لمواجهة مشكلات الصرف الصحي والحد منها.

وفي سياق آخر طالب محافظ بورسعيد خلال اللقاء إصلاح منظومة التغذية الكهربائية بمحطة المياة العكرة بالجنوب.