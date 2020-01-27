شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف تفاصيل كروت المراقبة الصحية للقادمين من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إنه يتم اتباع مواقع منظمة الصحة العالمية لأنها تكون أكثر دقة وموضوعية، حيث أن الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا 2014 حالة، وهناك 56 حالة وفاة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أنه يتمّ متابعة الموقف عن كثب، وكل دولة تتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وصول المرض لها، مؤكداً أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قامت بزيارة لتفقد الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى لضمان الجاهزية والاستعداد، كما قامت بتفقد الحجر الصحى بمطار شرم الشيخ وأشادت بالإجراءات المتخذة، وأمرت بمضاعفة القوى البشرية للعاملين بالحجر الصحي، والفحص لجميع العاملين بصالات المطار التي يتم فيها استقبال الطائرات الصينية لضمان سلامة العاملين.

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وأشار رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إلى أن الطيران الصينى يأتى من مطار القاهرة، وعند نزول الركاب يقوم الحجر الصحى بفحص الركاب، ومن يجد لديه ارتفاع ولو طفيف في درجة الحرارة يتم تقييم حالته وتحويله لمستشفى الحميات لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة التي تثبت أو تنفى الحالة.

وأوضح يتم عمل كروت مراقبة صحية لجميع القادمين ويتم كتابة بياناتهم بالكامل، ويتم تسجيل بيانات القادمين من الخارج، مؤكداً أنه تم الاشتباه في حالة وتم تحويلها لمستشفى الحميات بالعباسية، والإشاعات أثبتت أن الحالة لديها أنفلونزا، وكانت جنسيته مغربية وتم خروجه.

وذكر أنه لا يوجد دواء لفيروس كورونا حتى الىن، حيث الأدوية لعلاج الأعراض والعلامات المرضية المصاحبة وفقاً لأدلة منظمة الصحة العالمية ولا يوجد لقاح حالياً، نافياً وجود حملات على المطاعم الصينية.

ونفى أن تم حجز شخص صينى في مستشفى حميات أسوان، ولكن كان الشخص الصينى في رحلة على مركب، وقيل أن هذا الشخص يعانى ارتفاع في درجة الحرارة، وتم نقله لمستشفى حميت اسوان واتضح أنه يعانى من أنفلونزا موسمية وتم علاجه وخرج من المستشفى.