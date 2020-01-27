شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سعودي لأحمد موسى: «جهادك المقدس ضد الإخوان أجره عظيم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الداعية السعودي عادل الحارثي، إن كبار العلماء في السعودية ومصر أفتوا بفساد جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف «الحارثي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «إظهار حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية بالكلمة جهاد»، مردفا: «ما يقوم به الإعلاميون المصريون ضد جماعة الإخوان الإرهابية الضالة جهاد مقدس».
ووجّه حديثه إلى الإعلامي أحمد موسى، قائلا: «جهادك المقدس ضد جماعة الإخوان الإرهابية أجره عظيم».
وأكمل: «ليعلم الإعلاميون المصريون أن في أرض الحرمين من يدعو لهم بالثبات».
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