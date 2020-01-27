شكرا لقرائتكم خبر عن ماسبيرو: 2.5 مليون جنيه قيمة الأجور بـ«الفضائية المصرية» والتطوير لن يؤثر على الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت نائلة فاروق، رئيس قطاع التلفزيون بماسبيرو، إن هناك 115 مخرجا و39 مذيعا و54 معدا يعملون بالقناة الفضائية المصرية. وأضافت فاروق خلال مداخلة هاتفية: «2.5 مليون جنيه قيمة الأجور بالفضائية المصرية»، مشيرة إلى أن خطة التطوير لن تؤثر على رواتب العاملين بالفضائية. وتابعت: «عملية التطوير في ماسبيرو تستهدف زيادة القدرة على المنافسة عبر تعظيم الإيرادات»، مؤكدةً أن عملية التطوير تتم بناء على دراسات حول رغبات الجمهور المستهدف.

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