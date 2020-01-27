شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز يطالب بتعميم «حظر النقاب» بكل المؤسسات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الإعلامي محمد الباز بتعميم قرار المحكمة الإدارية العليا حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة على جميع العاملات في المؤسسات التعليمية.
وقال «الباز» خلال برنامجه «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إنَّ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في صيغته لا ينطبق على الموظفات في جامعة القاهرة، لكنه ينطبق فقط على عضوات هيئة التدريس، ولذا يجب أن يتم رفع دعوى قضائية لتعميم الحكم على كل العاملات في المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وأكد أن الحكم الصادر بحظر ارتداء النقاب لا يتعارض مع الدين الإسلامي؛ لأن النقاب ليس رمزًا إسلاميًا بشهادة الفقهاء والأزهر الشريف.
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