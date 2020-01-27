شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يقدّم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب بمركز ملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد عبدالله عبدالوهاب، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني في سيناء.

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ورافق المحافظ، العقيد وفقى سعد، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء وجدي زقزوق، رئيس مركز ملوى، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وقال المحافظ إن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل إخوانهم في القوات المسلحة.

وأكد أن «مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله على مواجهة تلك الأيادي الغادرة»، واصفاً الإرهاب بأنه لا دين له ولا مكان له بين المصريين، معربا عن ثقته في القياده السياسية وقدرة قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة على هزيمة الإرهاب الأسود.