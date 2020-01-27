شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: مصر حققت الاكتفاء الذاتي والأسعار ستنخفض قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح سيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في أسعار الدواجن بسبب تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي لم يحدث منذ عام 2009.

وأضاف «سيد» في مداخلة هاتفية، أن الجهات الحكومية المختصة تعمل على تثبت أسعار الدواجن الفترة الحالية حتى لا يحدث ضجر أو ضيق بالمواطن.

وأكد «سيد» أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً «نصف جنيه» في أسعار الكتكوت، واعتبره «ارتفاعاً ليس كبيراً»، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية، بحسب تعبيره.