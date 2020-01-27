شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستدعي مسؤولي الاتصالات لمعرفة أسباب انخفاض سرعات الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد بدوي، إن مصر تشهد طفرة في المجال الرقمي، لافتاً إلى استدعاء المجلس غدًا الثلاثاء لمسؤولين من وزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات والشركات المزودة بالخدمة لمعرفة أسباب ضعف الإنترنت في عدد من محافظات الجمهورية بعد ورود شكاوى منها.

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وأضاف «بدوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الشارع» مع الإعلامي حسن محفوظ، اليوم الأحد، أن المجال الرقمي يشغل بال وعلى رأس أولويات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيجري استدعاء المسؤولين عن الإنترنت لإعادة السرعة في المحافظات التي وقعت بها شكاوى وسنبحث تقديم الخدمة بأسعار مناسبة.

وشدد على ضرورة أن تلتزم الشركة المصرية للاتصالات بمراجعة العميل حال تخفيض السرعات أو حدوث تغيير، مضيفًا: «هدفنا تقديم خدمة للعميل ترضيه بأسعار مناسبة».