شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم تكشف حقيقة إصابة مصريين بالصين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن حقيقة وجود إصابات بين المصريين بالخارج بفيروسات "كورونا"، مؤكدًا على أن سفارتنا فى الصين تبذل جهدا كبيرا مع المصريين بسبب فيروس كورونا.

وأكدت مكرم، خلال حورها مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه حتى الآن لا توجد إصابات بين المصريين بالخارج، فى أى بلد من البلدان التى ظهر بها إصابات، مؤكدةً على أن الصين لا يوجد بها مصابين مصريين أيضًا.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر لديها طلبة تدرس فى الصين، وهناك متابعة لحالتهم بشكل مستمر، متابعة: "ربنا يسلم الحال ومحدش يصاب بالمرض".

وأشارت نبيلة مكرم، إلى أنه حتى الآن لم تتخذ أي دولة أجنبية قرارا بإجلاء رعاياها من الصين بسبب فيروس كورونا، ولكن لو حدث ما يستلزم قرار بإجراء الجالية المصرية من الصين سيتم اتخاذ القرار، ولكن حتى الآن لا يوجد ما يدعو لاتخاذ هذا القرار.