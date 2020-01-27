شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدعو العمالة المصرية فى الأردن لتصويب أوضاعهم قبل 9 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اقتراب فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة فى المملكة الأردنية الهاشمية من نهايتها فى 30 يناير الجارى، بعد أن تم تمديدها مرتين منذ الإعلان عن بدءها فى 22 سبتمبر 2019، تهيب وزارة الخارجية المصرية بالعاملين المصريين فى المملكة ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية فى مجال عملهم، سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم فى الأردن حفاظاً على حقوقهم. كما تود وزارة الخارجية التنويه إلى ما صدر عن وزارة العمل الأردنية من مناشدة جميع العاملين الذين تقدموا بطلب مغادرة نهائية للمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مستفيدين من الإعفاء من سداد كافة رسوم السنوات السابقة، وحصلوا على موافقة السلطات الأردنية على الخروج النهائى، وذلك فى موعد أقصاه يوم 9 فبراير 2020.

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