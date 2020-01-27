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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لشاب بلا مأوى فى المطرية ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتقديم كافة أوجه الرعاية للشاب محمد الذى تم تداول قصته على صفحات التواصل الاجتماعى، وهو شاب ليس له مأوى ويتواجد بمحيط منطقة المطرية، ويعانى صحيا من تضخم قدميه.
ووجهت القباج معاونها للرعاية الاجتماعية علاء عبد العاطى بضرورة إجراء التدخلات اللازمة للحالة، وتوجه على الفور برفقة فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى للتعامل مع الحالة، وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما ويعانى من صعوبة فى التنفس وتضخم قدميه بشكل يعيقه عن الحركة (داء قدم الفيل).
وتم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة المطرية لعمل النظافة الشخصية للشاب وتغيير ملابسه، كما تم التنسيق مع مستشفى مصطفى محمود ونقل الشاب على الفور إلى المستشفى وتم عمل فحوصات وتحاليل وأشعة وسونار وتم حجزه بالمستشفى لحين إنتهاء تقديم كافة الخدمات والتدخلات الصحية وتم ايداعه بدار عقيلة السماع وتوفير بيئه آمنه له يتلقى فيها كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
ويحاول فريق إدارة الحالة بالوزارة على التوصل إلى أهلية الشاب والعمل على إعادة دمجه مع أسرته مرة أخرى.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.
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وقالت نيفين القباج إن وزارة التضامن الاجتماعى تطلق هذا العام حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير فى إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، كما تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء.
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