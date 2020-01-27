شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: منتخب كرة اليد على مستوى عالٍ من الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته لتأهل منتخب مصر لكرة اليد لأولمبياد طوكيو وذلك بعد التتويج بالبطولة الأفريقية في تونس، قائلا في تصريحات صحفية على هامش استقبال بعثة منتخب مصر لكرة اليوم، في مطار القاهرة، مساء اليوم الإثنين، إن منتخبنا كان على مستوى عالٍ من الأداء وكان على قدر التنافس، مشيرًا إلى أنه تلقى تهنئة من وزير الشباب التونسي بفوز منتخبنا على المنتخب التونسي في نهائي البطولة.

واعتبر وزير الشباب والرياضة، تهنئة الرئيس السيسي للمنتخب دفعة لعجلة الرياضة المصرية وبمثابة تكريم للرياضيين في مصر، وأكد أن منظومة الرياضة المصرية تفكر فيما تقدمه للدولة باستمرار وأن يكون شباب مصر هم أفضل شباب على مستوى العالم يمثلون بلدهم.

ووصل منتخب مصر لكرة اليد، إلى القاهرة اليوم الإثنين، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو

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وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة ببطل البطولة وتقدر بـ 25 ألف يورو، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وبذلك يكون المنتخب المصري قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الأفريقية، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.