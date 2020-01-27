شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق دورى بعنوان "لأنى رجل" لتعديل السلوكيات تجاه النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الإثنين "دورى لأنى رجل" لكرة القدم الخماسية، الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال إجازة منتصف العام بمشاركة 108 فريق من جميع محافظات الجمهورية.

وقال المجلس القومى للمرأة ، إن هذا الدورى الذى يأتى بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، يهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل أكثر من 2000 شاب من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون علي نشرها بكافة محافظات الجمهورية، ويحثون الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمراة المصرية.

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يتنافس خلال الدور التمهيدى للدورى 4 فرق من كل محافظة بواقع 108 فريق مقسمة الى 27 مجموعة على مستوى جميع المحافظات يتاهل 27 فريق اصحاب المراكز الاولى برفقة أفضل 5 حصلوا على المركز الثانى .

و سيتم تقسيم الفرق الـ 32 إلى 8 مجموعات نهائية فى محافظات " القاهرة – الاسكندرية – دمياط – بورسعيد –الاسماعيلية – المنيا –اسيوط – اسوان " ، ليتاهل بعد ذلك 8 فرق للمشاركة فى الادوار النهائية التى ستقام فى محافظة القاهرة بنظام خروج المغلوب ،ويحصل صاحب المركز الأول على كأس الدورى والميدالية الذهبية و اصحاب المركز الثانى والثالث على ميداليات تذكارية.

وكان المجلس القومى للمرأة، أطلق مؤخرا حملة طرق الأبواب التى ينفذها المجلس القومى للمرأة فى قرى محافظة البحيرة، واستمرت لمدة يومين، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و التى تتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.