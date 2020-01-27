شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم للعمل بوظيفة معلم وإدارى بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية حاجتها لشغل وظائف معلمين وإداريين بالمدارس المصرية اليابانية، الخليج 365" ينشر شروط التقدم للمدارس المصرية اليايانية لشغل وظائف معلمين وإداريين.

ـ يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ـ حسن السير والسلوك لم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف.

ـ لا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة.

ـ كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم.

ـ يتم التقديم التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الاليكترونية فقط.

ـ التأكيد على كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح (خاصا البريد الاليكتروني ورقم المحمول على الطلب وكذلك أي مستندات سيشير إليها.

ـ لن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

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ـ وظائف معلم فصل رياض أطفال، خريجوا تخصص رياض الأطفال وخبرة في مجال التدريس باللغة الإنجليزية.

ـ معلم مساعد رياض أطفالخريجوا تخصص رياض الأطفال وخبرات مثبتة فى العمل فى مدارس لغات.

ـ معلم لغة إنجليزية خريجوا تخصص لغة إنجليزية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

ـ معلم تربية بدنية وصحية خريجوا تخصص تربية بدنية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

ـ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربويى.

ـ يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها.

ـ سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12.

وتعتمد الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية على جانب الأنشطة لبناء الشخصية المصرية حيث تطبق أنشطة التوكاتسو، والتوكاتسو، هى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.