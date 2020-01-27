سطو مسلح واستهداف شرطيين.. كواليس مصرع عنصر إجرامي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، في تحديد وضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من محطة وقود بالشرقية، وإطلاق نار على أميني شرطة والتسبب في إصابة أحدهما.

تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية من عامل بمحطة تموين سيارات بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل"بدون لوحات معدنية" بسرقة مبلغ 30 ألف جنيه من داخل المحطة وهاتفه المحمول كرهاً عنه وهروبهم، وكذلك تبلغ لمركز شرطة فاقوس من أمينى شرطة من قوة وحدة مباحث المركز أنه أثناء مرورهما بدائرة المركز - بذات تاريخ واقعة سرقة محطة البنزين- شاهدا 3 عناصر إجرامية (لاثنين منهما معلومات جنائية) حال استقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم بندقية آلية، وقيامه عقب مشاهدته لأمينى الشرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاهما مما أدى لإصابة أحدهما بطلق ناري، وهروبهم.

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توصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى أن المتهمين وراء ارتكاب واقعة سرقة محطة الوقود، وتم تحديد مكان اختباء أحدهم بمزرعة بمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية.

تم استهداف المزرعة المشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وعقب الوصول إلى المزرعة واستشعار العنصر باقتراب القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها التى بادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثته وبجوارها بندقية آلية وخزينتين و15 طلقة من ذات العيار.

كما أكدت التحريات اختباء العنصرين الآخرين بنطاق مديريتى أمن الشرقية والقاهرة، وتم استهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار، وتبين أنهما مطلوب ضبطهما وإحضارهما في عدد من قضايا (إطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة – سرقة بالإكراه).