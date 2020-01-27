دواجن نافقة ورائحة كريهة.. مأمورية تداهم مخزن لتجهيز "دجاج فيليه" بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

البحث عن جني المال وتحقيق أربح طائلة بغض الطرف عن شرعية السبيل سيطر على تفكير صاحب مخزن غير مرخص لتجهيز الدواجن، وطرحها على مطاعم الوجبات الجاهزة بمركز الحوامدية جنوب الجيزة غبر عابئ بأضرار صحية قد تلحق بالمواطنين حتى كشفت مديرية الطب البيطري المستور.

معلومات وردت إلى مسؤولي الطب البيطري ومباحث التموين بالجيزة بنشاط مالك المخزن الآثم، وأنه يتخذ شقة مستأجرة مقرا لتجهيز الدواجن مجهولة المصدر حيث تنبعث منها رائحة كريهة باستمرار.

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بتكثيف التحريات توصلت جهود البحث إلى مفاجأة صادمة إذ عمد المشكو في حقه إلى شراء الدواجن النافقة من المزارع ثم ذبحها وإعادة تجهيزها بالمخزن وطرحها للبيع (دجاج فيليه) مستغلا إقبال أصحاب المطاعم على عملية الشراء بسبب انخفاض سعرها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية بمشاركة الطب البيطري ومجلس مركز الحوامدية المخزن المُشار إليه، وتبين هروب مالكه وتم التحفظ على كمية من الدواجن ممجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرر المحض اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.