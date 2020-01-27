13 مصابا في انقلاب ميكروباص على "طريق الموت" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجيزة، الإثنين؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص جنوب محافظة الجيزة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية، المعروف بـ"طريق الموت".

المعاينة الاولية كشفت أنه أثناء سيارة ميكروباص رقم (وج 2295) قادمة من الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير".

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.