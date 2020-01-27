محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه؛ إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، بطريق "القطامية - العين السخنه"، وعثر بحوزته كمية من مخدر الهيروين وبندقية آلية. وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام بتواجد بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الظهير الصحراوي بالكيلو 28 بطريق "القطامية - العين السخنة" بدائرة قسم عتاقة بنطاق مديرية أمن السويس، واتخاذهم المنطقة مكاناً لترويج المواد المخدرة مستغلين طبيعتها كمنطقة صحراوية وتردد المتعاطين والمدمنين بها للشراء. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنطقة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط مجموعة العمل مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي. Advertisements بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب القوات متخذين من التباب الرملية ساتراً، وبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران. بتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثة عنصر إجرامي شديد الخطورة اسمه الحركي "عمار السخنة" والعثور بجواره على بندقية آلية وخزينتين بداخلهما 37 طلقة، و500 جم من مخدر الهيروين، 4 موازين حساسة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية. تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة ،وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بـ"صحراوي السويس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.