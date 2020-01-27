​وزيرة الثقافة: 600 ألف زاروا معرض الكتاب في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية، تجاوز 600 ألف زائر حتى ليلة أمس الأحد، منذ فتح أبوابه للجمهور الخميس الماضي.

جاء ذلك أثناء تفقد الوزيرة اليوم الاثنين، حركة العمل وأجنحة العرض وقاعات وأماكن الأنشطة الفنية والثقافية، ومشاركتها احتفالات الجمهور بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضافت عبدالدايم: "لغة الأرقام في معرض الكتاب، تبرز وعي الجمهور بأهمية القراءة، باعتبارها وسيلة فاعلة في بناء الشخصية"، مشيرة إلى أن عدد الزوار في الأيام الأولى يعكس الشغف بالمعرفة.

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وأوضحت الوزيرة، أن حجم مبيعات إصدارات وزارة الثقافة بالمقارنة بالفترة نفسها في الدورة السابقة، شهدت حركة نشطة ارتفعت إلى 3 أضعاف.

من ناحيته، نوه الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى أن إجمالي عدد النسخ المباعة من إصداراتها وصل إلى 60 ألف نسخة، كان في مقدمتها كتاب "شخصية مصر" للدكتور جمال حمدان بالإضافة إلى إصدارات مكتبة الأسرة وسلسلتي "ما" و"رؤية".

وقال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مبيعات الهيئة وصلت إلى 38 ألف نسخة خلال 4 أيام، حيث شهد الجناح إقبالًا كبيرًا على سلاسل الذخائر، والهوية، وروائع المسرح العالمي، ومشروع مصر روسيا الذي يضم 16 عنوانًا، نفذت منه المتعلقة بالأدب إلى جانب الإقبال على إبداعات النشر الإقليمي.​