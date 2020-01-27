​جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب هواتف محمولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفي محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح له اليوم الاثنين - إنه جرى الاشتباه في راكبين مصريين قادمين من السعودية حاولا استغلال زحام العائدين من العمرة والإسراع بالخروج من صالة التفتيش، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 28 هاتفًا محمولاً.
وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري تهرب جمركي.
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