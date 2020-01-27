الأوقاف: "علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن "علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها الإثنين، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 ـ 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت الوزارة إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وشددت وزارة الأوقاف، على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.​