"الصامتون يتكلمون" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شهدت قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، عرضًا لفيلم تسجيلي بعنوان "الصامتون يتكلمون" من إخراج شيرين طلعت، وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للسينما، وهو عبارة عن عرض لفرقة الصامتين للأداء الحركي مكون من أفراد صم وبكم يعبرون عما بداخلهم بالفن والإبداع.

بدأ الفيلم بمشاهد وموسيقي هادئة، تظهر ملامح الأشخاص الصامتين، وهم يحاولون التعبير عما يجيش في صدورهم من مشاعر وأحاسيس ومتطلبات، وامتدت حركاتهم للتعبير عن مختلف القضايا المجتمعية التي يتعايشون معها مثلهم مثل باقي المواطنين الأصحاء.

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قال رضا رضا عبد العزيز مؤسس ومدير الفرقة، في تصريح اليوم الاثنين، إن العروض تستهدف أن يساهم الأفراد الذين يعانون مشاكل صحية في مناقشة قضايا ومشكلات المجتمع والتعبير عن أنفسهم وتقديم طرق للإبداع والفن، لافتًا إلى أن من أعمال الفريق السابقة عرض "نيران صديقة" الذي يناقش عادة الإدمان والتدخين، وعرض "أجنحة صغيرة".

وعرف الأطفال المشاركون في الفرقة، عن أنفسهم بلغة الإشارة للحضور، وتمنت فتاة من الفرقة إنشاء فرق أخرى مثيلة في كل ربوع مصر، وقالت فتاة أخري"الناس تستغرب أننا كيف نسمع ونرقص، لكن نحن نحس بواسطة أقدامنا على الأرض، والآن علي المسرح بدأ المجتمع يفهمنا أفضل، واستطعنا عن طريق المسرح إيصال ما بداخلنا".

ولفت رضا عبد العزيز إلى أنه تولي تدريب الصم والبكم في مدرستهم بمدينة المحلة الكبري، إلى أن بدءوا يتأثرون بالموسيقي بأكثر من طريقة، وكان يوصل الذبذبات الصوتية إليهم عبر السماعات.