أخبار مصر | ‫زوجة شهيد شرطة: "كنت أتمنى أكون ضابط عشان أخد حقه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‫زوجة شهيد شرطة: "كنت أتمنى أكون ضابط عشان أخد حقه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت زوجة الشهيد أمين الشرطة علاء حسين ضيف، أنها فخورة بالجيش المصري وأن رجال الشرطة يفعلون الكثير من أجل الوطن ويبذلون كل ما لديهم لتقدمه.

وأضافت زوجة الشهيد لـ"الخليج 365" أثناء احتفال محافظة القاهرة، بعيد الشرطة، عن أخر تحذير من والدته قبل استشهاده بساعات قائلة "ياعلاء خلي بالك عشان قسم حلوان ناس عايزة تضربه"، فرد عليها "قبل مايضربونا هنكون فرغنا فيهم الرصاص"، موضحًا بأنه تلقى رصاصة في كتفه قبل إطلاق النار عليهم، قائلة "دول لو رجالة كانوا قابلوهم وش لوش".

وتابعت زوجة الشهيد علاء "كنت اتمنى اطلع ضابط شرطة عشان أخد حق جوزي".

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ومن جانبها وصفت والدة أحمد حسن عبدالباسط، أحد شهداء سيناء، اهتمام رجال الشرطة والدولة بأمهات الشهداء بأنها "اهتمامات عظيمة".

وتابعت: "عندما تلقينا خبر وفاة ابني، لم نكن في وعينا ولم نصدق، كنا فاكرين حد من صحابنا بيهزوا معانا"، خاصة أن أخر مكالمة كانت قبل وفاته بساعات قليلة.

واستكملت "أخر مكالمة بينا كان بيطمن على والده عشان تعبان"، موضحة أن والده توفي بعدها بعشرة أيام حزنًا عليه.

