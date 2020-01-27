أخبار مصر | أحياء القاهرة تتزين بالأشجار تفعيلًا لمبادرة "اتحضر للأخضر" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحياء القاهرة تتزين بالأشجار تفعيلًا لمبادرة "اتحضر للأخضر" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة البيئة، مبادرة جديدة بعنوان "اتحضر للأخضر"، منذ أيام، في إطار جهود الحكومة لنشر الوعي البيئي بين جميع أطياف المجتمع المصري، والحد من التلوث.

وبدوره شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ونوابه الأربعة، بضرورة تفعيل المبادرة بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ونستعرض أهم الأحياء التي بدأت في تنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر"

حي مصر الجديدة

حيث قاما وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإطلاق المبادرة من حي مصر الجديدة، وتم زراعة 110 شجرة بالميدان إلى جانب نشر المسطحات الخضراء وأحواض الزهور.

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حي المعادي

ضمن الجهود المبذولة للدولة لاحتفالات باليوم الوطني للبيئة، أطلق حي المعادي أعمال لدهانات الأرصفة والنظافة والتجشير بالجزيرة الوسطى، كما تم زراعة 500 شجرة "شتلات" بمساعدة أهالي المنطقة وبعض الشباب المتطوعين.

حي مصر القديمة

قام حي مصر القديمة برئاسة اللواء علي خليل بزراعة أكثر من 50 شجرة بمحيط جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة بشارع مرجرجس بحضور مندوبي من مديرية الأوقاف وقس من الكنيسة.

حي الزيتون

تابع الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حي الزيتون برئاسة اللواء أشرف بهجت، بزرع العديد من الأشجار وغرس كميات كبيرة من الشتلات على جوانب الشوارع، من أجل عودة الشارع لرونقه مرة أخرى، وتطبيق مبادرة "اتحضر للأخضر".

حي الساحل

قام حي الساحل برزاعة 150 شجرة، وتقليم بعض الأشجار القديمة بجوار كورنيس النيل بالحي، فضلًا عن إزالة جميع زيادات الأشجار، وزراعة الورود بجميع ألوانها.

