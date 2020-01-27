أخبار مصر | عبدالمجيد يكشف موعد إطلاق دليل مشروع علاج "الصحفيين": تصميم جديد ومبهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمجيد يكشف موعد إطلاق دليل مشروع علاج "الصحفيين": تصميم جديد ومبهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن موعد إطلاق دليل مشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لعام 2020، مؤكدًا أن اللجنة ستطلق المشروع في نظام "بي دي إف"، وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري، على أن تطبع اللجنة الدليل الشهر المقبل، وذلك بعد إضافة عدد من العيادات ومراكز التحليل والمستشفيات الجديدة.



وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، إن دليل مشروع العلاج لهذا العام، سيخرج في شكل مبهر وتصميم جديد، بالإضافة إلى احتوائه على تقسيم للمحافظات، ويضم كافة التفاصيل، وباب خاص بكل تساؤلات الزملاء، وإرشادات على طريقة سؤال وجواب لكل ما يدور في أذهان الزملاء المشتركين.



وأضاف "عبدالمجيد" أن اللجنة قامت بطباعة أرقام للطوارئ على ظهر كارنيه المشروع لهذا العام، تعمل على مدار اليوم لخدمة الزملاء والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى عدد من أرقام المحمول والواتسآب داخل الكُتيب، مؤكدًا أن مشروع العلاج تعاقد هذا العام مع 36 مستشفى جديدة في القاهرة وعدة محافظات.



وطالب "عبدالمجيد"، الزملاء الصحفيين المشتركين بالمشروع، الاطلاع على الدليل قبل الذهاب لأي جهة، والاطلاع على حقوق الصحفي وواجباته، لافتًا إلى أن المشروع مد الاشتراك حتى يوم 2 فبراير، وذلك لتعويض الزملاء عن يومي الأجازة الجمعة والسبت الماضيين.