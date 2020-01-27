أخبار مصر | مصدر بالسياحة يكشف تفاصيل محاولة سرقة مخزن آثار سقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالسياحة يكشف تفاصيل محاولة سرقة مخزن آثار سقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مطلع داخل وزارة السياحة والآثار، إن مساء أمس وفي منطقة مدرسة حفائر سقارة، تسسلت سيارة قادمة من أقصى شمال المنطقة بعد أبو صير مستهدفة مخزن رقم 8، وقام رجال الشرطة بالتصدي لها.

وتابع المصدر في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن مخزن رقم 8 ليس مخزنًا بالمعنى المفهوم، بل هو حجرة جانبية مساحتها ثمانية أمتار 2 * 4 متر، وهو تابع للتفتيش القديم، ومغلق منذ عام 1960م.

وأكد أن المخزن ليس مجهولًا لرجال الآثار كما أشيع بل هو معروف ومعين عليه حراسات ويتم المرور عليه تباعًا، وبه مجموعة توابيت خشبية من حفائر الدكتور الدكتور سليم حسن رحمه الله.

وأضاف أن الآثار لديها خطة شاملة لجرد للمخازن، حيث تعمل حاليًا 8 لجان بجردها، وقد بدأت بالمخازن الكبرى في المنطقة والتي تحتاج إلي مجهود كبير في جردها كما أن كل مفتشي المنطقة يعملون بهذه اللجان بجانب لجان من الخارج، عندما تنتهي من المخازن الكبرى سيتم فتح هذه المخازن الصغيرة المغلقة.

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وأشار إلى أنه خلال أسبوع ستنتهي ٤ لجان من أعمالها، وستبدأ مرحلة فتح المخازن الصغيرة والتي منها مخزن رقم 8 من حفائر الدكتور سليم حسن والتي تم نشر بعض مقتنياته علميًا.

يذكر أن قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، نجح في إحباط محاولة سرقة مخزن للآثار بمنطقة سقارة الأثرية، بعدما كشفت التحريات نية بعض اللصوص السطو على محتويات المخزن، حيث تم التصدي لمحاولات السرقة، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت معلومات وردت إلى قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من مصادر سرية عن تخطيط بعض العصابات للسطو على بعض المخازن في المنطقة الأثرية بسقارة، وبتكثيف التحريات تبين وجود مخزن آثار تابع لمنطقة آثار قديمة، بجوار مقبرة "بتاح حتب الأول" داخل منطقة سقارة الأثرية، به "12" تابوتا خشبيا بداخلها "12" مومياء وغطاء تابوت وقطع حجرية منقوشة، وقطع أثرية.