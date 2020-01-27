أخبار مصر | "الصحفيين" تنظم حفل توقيع جماعي لأعضائها أصحاب المؤلفات لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تنظم حفل توقيع جماعي لأعضائها أصحاب المؤلفات لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، عن تنظيم حفل توقيع جماعي للزملاء الصحفيين أصحاب المؤلفات لعام 2019، وذلك بعنوان "الصحافة والقوى الناعمة"، بحضور كبار الكُتاب.



وقال حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط، في بيان له، إن حفل التوقيع يأتي يوم الجمعة المقبل، في الخامسة مساءً، بقاعة ضيف الشرف بلازا، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الزميل الصحفي حسين متولي.

وأطلق عدد من الزملاء الصحفيين عدة مؤلفات لهم لعام 2019، وشاركوا بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام.