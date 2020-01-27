أخبار مصر | البرلمان يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

وأحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علب عبد العال، إلى الحكومة 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب، لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات وتتناول الاقتراحات، مطالب من النواب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى وإنشاء مدارس وصيانة بعضها وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كباري علوية.

