أخبار مصر | البرلمان يوافق على قرض لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على قرض لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير تسهيلات قرض ائتمان بقيمة اجمالية لا تتجاوز 461 مليون دولار لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان على أن تستخدم الإيرادات الكاملة لتسهيلات القرض للغرض الوحيد والأصلى لدفع نسبة 38،34% من قيمة العقد التجارى الخاص بالهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، وتعديلاته المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر، واتحاد شركات مجموعة سكك حديد الصين بقيمة اجمالية 1،2 مليار دولار بهدف تنفيذ المشروع.

وأحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى الحكومة 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب، لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات وتتناول الاقتراحات، مطالب من النواب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى وإنشاء مدارس وصيانة بعضها وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كباري علوية.

