أخبار مصر | رغم رفض الصحفيين.. "الصباح" تغلق مقرها وتُفرغ محتوياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم رفض الصحفيين.. "الصباح" تغلق مقرها وتُفرغ محتوياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت "الفجـر" من مصادرها، توجه الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة الصباح، لمقر جريدتهم بمنطقة الدقي، وفوجئوا بغلق المقر وتفريغه من محتوياته ومن كافة الأجهزة، ونقلها لمقر قناة دريم بمدينة الإنتاج الإعلامي.



ويعتزم الزملاء بالجريدة، تحرير محضر غدًا الثلاثاء بقسم الدقي، لإثبات حالة غلق المقر، بالإضافة إلى شكوى أخرى في مكتب العمل.

وامتنعت إدارة الجريدة عن صرف رواتب الزملاء لنحو 6 أشهر، وذلك رغم انتظام عملهم خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى خفض ميزانية المؤسسة إلى النصف، مما مثّل عبئًا عليهم خلال تأدية عملهم.

وخاطب الزملاء إدارة الجريدة أكثر من مرة، للحصول على مستحقاتهم المالية، وذلك عن طريق رئيس مجلس التحرير سالي عاطف، والتي أبلغتهم نية الإدارة في غلق الجريدة، وأنه على من يريد الحصول على مستحقاته المالية أن يترك عمله بالمؤسسة، والحصول على شيكات بقيمة راتبه المتأخر، تسدد على عدة أشهر.