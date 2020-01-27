أخبار مصر | وزير النقل:141 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية خلال 5 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل:141 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية خلال 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن حجم الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديد حتي الان تصل نحو 141 مليار جنيه مصرى، بينها 86 مليار جنيه متوفرة حاليًا، و55 مليار جنيه سيتم اعتمادها خلال شهر يوليو المٌقبل، منهم 3 مليار دولا كقروض من الخارج، متابعًا: الخطة ستنهي خلال 5 سنوات لرفع معاناة المواطنين من مشاكل السكك الحديد، وخدمة 2 مليون مصري يستقلون المرفق يوميا.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلي جاهزيته لتقديم بيان متكامل حول المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية، متابعًا: "لو لدي المجلس ساعه سأقدم فيها كافة مشروعات التطوير".

جاء ذلك الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 1212 2019.

