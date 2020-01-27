أخبار مصر | 3 ملفات هامة على طاولة مجلس "الصحفيين" الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 ملفات هامة على طاولة مجلس "الصحفيين" الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، في الواحدة ظهر الخميس المقبل؛ لمناقشة عدة ملفات هامة على طاولة الجماعة الصحفية، طرأت على الساحة مؤخرًا.



ويناقش مجلس النقابة في اجتماعه، بيانًا صادرًا عن مجلس الوزراء، يفيد إعلانًا عن وقف التعيين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة، في حضور أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات، وهو ما واجهه الزملاء الصحفيون بالرفض، ومجلس النقابة.



كما يبحث المجلس في الاجتماع، مستجدات أزمة الزملاء الصحفيين المعتصمين بجريدة التحرير، والذي دخل اعتصامهم شهره السادس، بعد إحالة ناشر الجريدة أسامة خليل للتأديب، والذي تحقق هيئة التأديب معه في جلسة غدًا 28 يناير.



ويناقش المجلس أيضًا أزمة الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة الصباح، بعد قرار الإدارة بنقل مقر الجريدة لمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، دون إخطار النقابة بشكل قانوني، ورغم اعتراض الزملاء على ذلك، لما يسببه من ضرر مادي، بالإضافة إلى الامتناع عن صرف رواتبهم لمدة تجاوزت 6 أشهر.