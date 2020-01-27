أخبار مصر | رئيس البرلمان يحذر النواب من الخروج عن موضوع المناقشات

وقال "عبد العال": إنه لا يجوز الطلب من الوزير، ولا توجيه الشكر له، في أثناء مناقشة التشريع.

وجاء ذلك الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، 51 تقريرا من الحكومة، للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب، لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات وتتناول الاقتراحات.