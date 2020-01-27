أخبار مصر | مبدئيا.. البرلمان يوافق على مشروع الحكومة لتعديل قانون السكة الحديد

وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.ويستهدف مشروع القانون السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضي وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية.

وأحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى الحكومة 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب، لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات وتتناول الاقتراحات، مطالب من النواب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى وإنشاء مدارس وصيانة بعضها وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كبارى علوية.

كما تتضمن اقتراحات بتدريس طريقة برايل للطلبة المكفوفين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، أسوة بمدارس التربية والتعليم والسماح لذوي الاحتياجات بدخول النوادي ومراكز الشباب مجانا وبدون رسوم، وتشغيل وحدات إطفاء بقرى في الدقهلية وأسيوط، وإنشاء سجل مدني بعدد من المراكز وإعادة التقسيم الإداري للسويس، وتزويد عدد من المستشفيات بأجهزة أشعة ومناظير، وإحلال وتجديد بعض المستشفيات وإبرام برتوكول بين المستشفيات الجامعية ومستشفى سرطان الأطفال لتقليل قوائم الانتظار.

