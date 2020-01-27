أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان، العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة، على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، مشيرًا إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف لكلا البلدين الصديقين. Advertisements

وكما أكد، على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلًا من الدولتين بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة. ومن جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين في ضوء عمق العلاقات والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وفي سياق متصل التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزي.

وتناول اللقاء، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين، وعلى رأسها تدريب النجم الساطع 2020 وحضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأمريكي بالقاهرة.

