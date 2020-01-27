أخبار مصر | وزير الآثار: تقديم برامج سياحية جديدة.. والترويج عبر "السوشيال ميديا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار: تقديم برامج سياحية جديدة.. والترويج عبر "السوشيال ميديا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا بين الهيئة العامة للتنمية السياحية والمجلس الأعلى للآثار.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده العناني مع قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية بحضور سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية.

وتابع العناني، أن هذا التعاون سيأتي في إطار تقديم برامج سياحية جديدة متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا دائمة للتنسيق المتكامل وتذليل أية صعوبات في هذا الشأن.

وكما لفت، إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي لدفع سير العمل به.

ووجهت بالارتقاء بخدمات المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقًا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.