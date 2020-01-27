مصر | حبس المتهمين في واقعة "كلب المطرية" 6 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهمين في واقعة "كلب المطرية" 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح المطرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كلب المطرية" بالسجن لـ4 متهمين 6 أشهر لكلًا منهما، من بينهم 2 حضوريا وآخرون غيابيا.

وأدلى أحد المتهمين يدعى "على، م"، 33 سنة، خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية قائلًا: "كنّا نستعين بالكلب في الحراسة وتفاجئنا به يقتل 5 أغنام، يقدر ثمنهم بـ8 آلاف جنيه، من داخل الحظيرة الخاصة بهم عن طريق عقرهم في الرقبة.

وأشار إلى أنهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين شوم كانت بحوزة المتهم الأول، يدعى "عبد التواب"، والثاني يدعى "على"، إلى أن قام "محمود" بالإجهاز عليه بساطور، وقام الأهالى بتصوير لحظات الفيديو مبدين ندمهم، قائلين: "لو رجع الزمن لا يمكن نعمل كدا أبدًا".

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد الشوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسد الكلب باستخدام أسلحة بيضاء، حتي تمكنوا من قتله.