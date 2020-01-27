مصر | التصريح بدفن جثة رضيع قتل علي يد والدته بالقاهرة

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صرحت نيابة البساتين بدفن جثة رضيع قتل علي يد والدته بسبب كثرة صراخه، وذلك بعد ارسال بيان بالصفة التشريحية مفصل للمجني عليه، كما طالبت النيابة بسرعة التحريات التكميليه حول المتهمة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بأن من "محمد. ع. ص" 45 سنة سروجي سيارات ومقيم بشارع مجرى العيون، دائرة القسم، وله عنوان آخر عشه خشبية بجوار سور مجرى العيون بذات الدائرة، باكتشافه وفاة نجله "سيف. م. ع" سن 4 سنوات ومقيم بذات العنوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بوفاة نجله جنائيا.



وبسؤال والدة المجني عليه "بسمة. ع. ا" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أعلنت بعدم علمها سبب وفاته، وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدي على نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية، وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه، وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.