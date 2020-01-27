مصر | إصابة 13 شخصًا إثر إنقلاب سيارة بطريق المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 13 شخصًا إثر إنقلاب سيارة بطريق المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص جنوب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفي بواسطة سيارات الإسعاف، والعمل على رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية، جنوب المحافظة.

على الفور دفع مدير المرور بقوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سيارة ميكروباص رقم (وج 2295) قادمة من منطقة الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير"، ما أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق